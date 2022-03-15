В России призывают потерявших работу блоггеров трудоустраиваться уборщиками

Соответствующее видеообращение опубликовали в телеграмм-паблике "Новости Вооруженных Сил", передает Еспрессо. TV

"Так, как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, я не знаю, но пора браться за ум. Приходите, у нас есть вакантные места: косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству. Одним словом сможете заняться наконец делом", – сказал Николай Панин.

Также мэр отметил, что рабочих мест хватит на всех.

Напомним , с 14 марта в России перестал работать Instagram. Ранее в России заблокировали Facebook

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb