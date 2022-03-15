В России призывают потерявших работу блоггеров трудоустраиваться уборщиками
Городской глава города Тимашевск (Краснодарский край России) призвал блоггеров, не имеющих финансовых доходов, трудоустраиваться уборщиками
Соответствующее видеообращение опубликовали в телеграмм-паблике "Новости Вооруженных Сил", передает Еспрессо. TV
"Так, как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, я не знаю, но пора браться за ум. Приходите, у нас есть вакантные места: косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству. Одним словом сможете заняться наконец делом", – сказал Николай Панин.
Также мэр отметил, что рабочих мест хватит на всех.
- Напомним , с 14 марта в России перестал работать Instagram. Ранее в России заблокировали Facebook
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