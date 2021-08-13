В России признали нежелательной работу бельгийской правозащитной организации
Российская Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории страны работу бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights
Об этом сообщает Радио Свобода.
Отмечено, что ей будет запрещено работать в России, за любое сотрудничество с ней гражданам грозит уголовное преследование.
Конкретные причины запрета не раскрываются.
Указывается, что это сделано для защиты основ конституционного строя и безопасности страны. Организация будет внесена в реестр министерства юстиции, скорее всего, под 42 номером.
Закон о нежелательных организации в России был принят в 2015 году. Такими Министерство юстиции вправе признать структуры, "которые представляют угрозу обороноспособности и безопасности государства или общественному порядку, или здоровью населения".
За участие в таких организациях в отношении россиян сначала нарушают административные дела, а после нескольких таких дел - уголовные. Сайты таких организаций закон позволяет блокировать без судебного решения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.64
Покупка 26.64Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное