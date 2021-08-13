В России признали нежелательной работу бельгийской правозащитной организации

Об этом сообщает Радио Свобода.



Отмечено, что ей будет запрещено работать в России, за любое сотрудничество с ней гражданам грозит уголовное преследование.



Конкретные причины запрета не раскрываются.



Указывается, что это сделано для защиты основ конституционного строя и безопасности страны. Организация будет внесена в реестр министерства юстиции, скорее всего, под 42 номером.



Закон о нежелательных организации в России был принят в 2015 году. Такими Министерство юстиции вправе признать структуры, "которые представляют угрозу обороноспособности и безопасности государства или общественному порядку, или здоровью населения".



За участие в таких организациях в отношении россиян сначала нарушают административные дела, а после нескольких таких дел - уголовные. Сайты таких организаций закон позволяет блокировать без судебного решения.

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