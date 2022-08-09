Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс.

В новости говорится, что только за минувшие сутки вывезли из Украины в Россию почти 24 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей.

"За прошедшие сутки без участия украинской власти вывезено 23 872 человека, в том числе 4 148 детей", — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он отметил, что всего с начала войны России против Украины было вывезено 3206749 человек, из которых 507316 - дети.

Ранее ООН заявляла, что граждан Украины выселяют из Крыма.

Литва признала вывоз украинцев в Россию депортацией.

21 мая Людмила Денисова сообщила, что оккупанты депортировали в Россию уже 1,3 млн человек, из них более 230 тыс. детей. Людей заставляли садиться в автобусы и только при посадке сообщали, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем в Россию.

4 июля прокуратура заявила, что расследует вывоз в РФ жителей Харьковщины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb