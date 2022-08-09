В России признали, что принудительно выселили из Украины более 3 млн. человек
Министерство обороны РФ заявило, что более 3,2 млн человек, в том числе более 507 тысяч детей, вывезено в Россию с конца февраля из разных районов Украины.
Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс.
В новости говорится, что только за минувшие сутки вывезли из Украины в Россию почти 24 тыс. человек, в том числе более 4 тыс. детей.
"За прошедшие сутки без участия украинской власти вывезено 23 872 человека, в том числе 4 148 детей", — сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Он отметил, что всего с начала войны России против Украины было вывезено 3206749 человек, из которых 507316 - дети.
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