Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы хостинга.

"Через десять дней после кибератаки в День Победы Rutube все еще находится на стадии восстановления, точная дата полного восстановления видеосервиса неизвестна", - говорится в сообщении

О масштабной атаке на российский хостинг стало известно 9 мая.

Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что хакерам удалось полностью удалить код сайта, из-за чего он уже не сможет возобновить работу. В самом Rutube эту информацию отрицали и утверждали, что скоро смогут восстановить доступ к ресурсу. 12 мая сервис начал работу, но с серьезными сбоями.

Специалисты называют взлом Rutube величайшей победой с начала кибервойны с Россией, сообщает телеграмм-канал "IT ARMY of Ukraine"

Удалены как контент, так и вся внутренняя и внешняя инфраструктура видеохостинга. Он восстановлению не подлежит.

В украинском кибервойске рассказали, что "Русский ответ ютубу" сломали два украинских IT-специалиста всего за пару дней.

Очень существенные повреждения хостинга подтвердили и в известной хакерской группе Anonymous в Twitter:

"Около 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, что означает, что Rutube, вероятно, пропал навсегда".

Глава Минцифры Михаил Федоров успокоил россиян заверив, что это никакая не кибератака:

"Депропагандизация продолжается. Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры".

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