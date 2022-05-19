В России признали, что до сих пор не смогли восстановить Rutube после кибератаки 9 мая
Российский видеохостинг Rutube спустя 10 дней после масштабной кибератаки так и не смог возобновить свою работу в полном объеме
Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы хостинга.
"Через десять дней после кибератаки в День Победы Rutube все еще находится на стадии восстановления, точная дата полного восстановления видеосервиса неизвестна", - говорится в сообщении
О масштабной атаке на российский хостинг стало известно 9 мая.
Российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что хакерам удалось полностью удалить код сайта, из-за чего он уже не сможет возобновить работу. В самом Rutube эту информацию отрицали и утверждали, что скоро смогут восстановить доступ к ресурсу. 12 мая сервис начал работу, но с серьезными сбоями.
Специалисты называют взлом Rutube величайшей победой с начала кибервойны с Россией, сообщает телеграмм-канал "IT ARMY of Ukraine"
Удалены как контент, так и вся внутренняя и внешняя инфраструктура видеохостинга. Он восстановлению не подлежит.
В украинском кибервойске рассказали, что "Русский ответ ютубу" сломали два украинских IT-специалиста всего за пару дней.
Очень существенные повреждения хостинга подтвердили и в известной хакерской группе Anonymous в Twitter:
"Около 75% баз данных и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластера для восстановления баз данных серьезно пострадали, что означает, что Rutube, вероятно, пропал навсегда".
Глава Минцифры Михаил Федоров успокоил россиян заверив, что это никакая не кибератака:
"Депропагандизация продолжается. Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное