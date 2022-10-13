В России признали, что 5 мобилизованных уже погибли в Украине
Военкомат в РФ подтвердил информацию о гибели пяти мобилизованных южноуральцев
Об этом сообщает российское издание 74.RU.
"Военкомат подтвердил информацию о гибели пятерых южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата", - говорится в сообщении.
Семьям погибших оккупантов обещают, что окажут всю необходимую помощь.
- Новомобилизованных россиян, которых в Генштабе ВСУ назвали "молодое пополнение", российские власти снарядили советскими шлемами и автоматами АК-12 ужасного качества.
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