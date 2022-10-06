В России принялись искать "договоренности" и пригласили парламент Украины на переговоры

Об этом заявила спикер Радфеда Валентина Матвиенко, передают российские СМИ.

"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности", – заявила она.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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