В России принялись искать "договоренности" и пригласили парламент Украины на переговоры
В России предложили альтернативу переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина
Об этом заявила спикер Радфеда Валентина Матвиенко, передают российские СМИ.
"Давайте прямо сегодня на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров: парламент России, парламент Украины. Давайте попробуем понять друг друга, найти договоренности", – заявила она.
- Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву " сесть за стол переговоров ".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ею руководит Владимир Путин.
- Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Украина не будет вести какие-либо переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
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