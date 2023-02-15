В России приговорили к 16 годам гражданина Украины по делу о "шпионаже"
В российском городе Тула приговорили к 16 годам заключения гражданина Украины: украинцу инкриминируют "шпионаж"
Об этом сообщил российский Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судебного департамента Тульской области.
"Приговором суда гражданин Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (Шпионаж)", - говорится в сообщении.
Да, украинца, чье имя не разглашается, приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
В издании "Медуза" утвердили , что ранее ФСБ обвинила украинца в РФ в выполнении задач разведывательных служб Украины и сборе информации о перспективных разработках в области стрелкового вооружения России.
"Для этого, по версии российской спецслужбы, мужчина собирался вербовать "работников российских оборонных предприятий по секретоносителям". В ФСБ говорили, что задержали украинца с поличным", - добавили журналисты.
- Напомним, российские правоохранители предъявили обвинение гражданину Украины в Южно-Сахалинске, который в разговоре с друзьями высказался против вооруженного нападения России на Украину.
- 61-летний украинец Константин Ширинг, отбывавший незаконное наказание в виде 12 лет за решеткой по обвинению в "шпионаже", скончался в колонии №5 города Новотроицкое Оренбургской области РФ.
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