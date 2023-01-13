Об этом информирует росСМИ со ссылкой на директора второго департамента стран СНГ МИД России Алексея Полищука.

"В конце февраля 2022 года мы откликнулись на просьбы Киева и до конца марта - начала апреля после многих раундов напряженной работы в очном и видеоформате вышли на взаимоприемлемую основу для договоренностей. Однако Киев, явно по указанию англосаксов, испугавшихся перспективы мирного урегулирования, неожиданно прервал переговорный процесс, оставив без ответа наши предложения от 15 апреля. После этого никакого развития на переговорном треке не было", - сказал Полищук.

Директор департамента российского МИД подчеркнул, что если развитие событий по переговорам продолжится, то они должны быть прямыми.

"И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на переговоры, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", - добавил Полищук.

В обращении отмечалось, что в 2022 году переговоры с Украиной были именно прямыми.

"До сих пор мы только непосредственно с украинцами и общались, используя для этого площадки, которые нам любезно предоставлялись, что мы очень ценим. В феврале - апреле прошлого года три раунда российско-украинского диалога проходили в Белоруссии и один в Турции. Потом практически ежедневно контакты осуществлялись по видеосвязи. Это были прямые переговоры с украинцами", – говорит директор департамента МИД РФ.

США считают , что по состоянию на 4 января Россия не готова к добросовестным переговорам, которые помогли бы достичь мира в Украине на основе международного права и устава ООН.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 января позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину и призвал прекратить огонь в Украине и начать переговоры.