В России придумали фейк о причастности к несуществующим в Украине "биолабораториям" Джорджа Сороса и сына Байдена
Российское минобороны сообщило, что к финансированию "биолабораторий", которых в Украине на самом деле нет, причастны филантроп Сорос и сын президента США Хантер Байден
Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости", - информирует Еспресо.TV.
Пишут, что биолаборатории в Украине якобы проводят исследования за деньги инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден.
В РФ заметили "тесную связь" фонда с подрядчиками Пентагона. Якобы с компанией Metabiota, которая, как утверждают в РФ, является "основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона".
Также пропагандисты говорят, что "непосредственное участие в реализации программы принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр контроля и профилактики заболеваний".
Научное кураторство этих "лабораторий" ведет, как утверждают в РФ, Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, разрабатывающая ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта".
Более того, в России планируют поднять этот вопрос на самом высоком уровне: "Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий в Украине в приоритетном порядке рассмотрит причастность к ним фонда Хантера Байдена и фонда Сороса, - сообщил Володин (Вячеслав Володин, председатель Госдумы России, - ред.)", - сообщает агентство.
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