Об этом сообщает российское государственное агентство РИА "Новости", - информирует Еспресо.TV.

Пишут, что биолаборатории в Украине якобы проводят исследования за деньги инвестфонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден.

В РФ заметили "тесную связь" фонда с подрядчиками Пентагона. Якобы с компанией Metabiota, которая, как утверждают в РФ, является "основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона".



Также пропагандисты говорят, что "непосредственное участие в реализации программы принимают Агентство США по международному развитию, фонд Сороса и Центр контроля и профилактики заболеваний".

Научное кураторство этих "лабораторий" ведет, как утверждают в РФ, Национальная лаборатория в Лос-Аламосе, разрабатывающая ядерное оружие в рамках "Манхэттенского проекта".



Более того, в России планируют поднять этот вопрос на самом высоком уровне: "Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий в Украине в приоритетном порядке рассмотрит причастность к ним фонда Хантера Байдена и фонда Сороса, - сообщил Володин (Вячеслав Володин, председатель Госдумы России, - ред.)", - сообщает агентство.



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