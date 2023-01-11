В России при загадочных обстоятельствах погиб полковник МВД
Подполковник МВД России из Москвы погиб в Кабардино-Балкарии из-за несчастного случая
Об этом пишет телеграмма-канал Mash.
50-летний Хабас Цыпинов накануне гостил у родственников в Баксанском районе, вышел подышать воздухом к реке и оступился. Очевидцы вызвали спасателей, но найти живого мужчину не удалось. Сегодня обнаружили его тело.
Полицейский являлся начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД.
- Напомним, с начала широкомасштабного вторжения в России при загадочных обстоятельствах завершили свою жизнь многие известные, влиятельные и богатые лица. В середине сентября погиб директор авиационного направления Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.
- В июле нашли мертвым Юрия Воронова — топ-менеджера, связанного с Газпромом.
- В апреле в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь.
- В декабре в РФ внезапно скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Эта компания производила подводные лодки-носители для калибров. Также – бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов.
- А накануне нового года в Индии скончался депутат законодательного собрания Владимирской области член пропутинской "Единой России" Павел Антов, летом критиковавший "спецоперацию".
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