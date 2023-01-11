В России при загадочных обстоятельствах погиб полковник МВД

Об этом пишет телеграмма-канал Mash.

50-летний Хабас Цыпинов накануне гостил у родственников в Баксанском районе, вышел подышать воздухом к реке и оступился. Очевидцы вызвали спасателей, но найти живого мужчину не удалось. Сегодня обнаружили его тело.

Полицейский являлся начальником центра для несовершеннолетних преступников, преподавал в университете МВД и Центре профессиональной подготовки ГИБДД.

Напомним, с начала широкомасштабного вторжения в России при загадочных обстоятельствах завершили свою жизнь многие известные, влиятельные и богатые лица. В середине сентября погиб директор авиационного направления Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.

В июле нашли мертвым Юрия Воронова — топ-менеджера, связанного с Газпромом.

В апреле в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь.

В декабре в РФ внезапно скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Эта компания производила подводные лодки-носители для калибров. Также – бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов.

А накануне нового года в Индии скончался депутат законодательного собрания Владимирской области член пропутинской "Единой России" Павел Антов, летом критиковавший "спецоперацию".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb