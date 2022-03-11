В России прекратит работать соцсеть
Генпрокуратура РФ направила обращение в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к Instagram
Об этом сообщает РБК.
Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к Instagram. Кроме того, требуют суд признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность на всей территории РФ.
- Напомним, что 4 марта Роскомнадзор принял решение о блокировании доступа к соцсети Facebook .
- Пользователям Facebook и Instagram разрешили публиковать сообщения с призывом к смерти Путина и Лукашенко.
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