В России предположили отмену "выборов" на временно оккупированных территориях Украины
Российский центризбирком может отложить запланированные на 10 сентября "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, "если для этого будут серьезные основания"
Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает сайт Кремля.
"Если возникнут обстоятельства непредсказуемой силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью находящихся там жителей – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если для этого будут серьезные основания", - сказала она.
По ее словам, сейчас оккупанты планируют провести "выборы", ведь об этом попросили коллаборанты на временно оккупированных территориях.
Памфилова подчеркнула, что оккупанты разрешат голосовать даже людям без паспорта. В то же время электронное голосование на ТОТ не предусмотрено.
- 5 октября прошлого года президент РФ Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.
- 15 июня 2023 г. Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Так называемое волеизъявление планируется 10 сентября.
- По данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, ныне Кремль лихорадочно доукомплектует полицейские подразделения на ВТО , чтобы потом они работали на "выборах".
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