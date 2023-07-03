Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, передает сайт Кремля.

"Если возникнут обстоятельства непредсказуемой силы – в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью находящихся там жителей – у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если для этого будут серьезные основания", - сказала она.

По ее словам, сейчас оккупанты планируют провести "выборы", ведь об этом попросили коллаборанты на временно оккупированных территориях.

Памфилова подчеркнула, что оккупанты разрешат голосовать даже людям без паспорта. В то же время электронное голосование на ТОТ не предусмотрено.