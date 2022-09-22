В России предлагают сократить перечень болезней, позволяющих избежать мобилизации
Сократить перечень болезней, с которыми дают отсрочку от мобилизации, предложила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди
Об этом она рассказала в разговоре с РИА Новости.
Ольга Ковитиди предложила обновить критерии пригодности к несению военной службы.
По ее словам, ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Она напомнила, что сейчас от призыва могут освободить мужчину с плоскостопием.
"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, по которым призывник признается непригодным к службе", - подчеркнула сенатор.
Кроме того, она предложила внести другие изменения. К примеру, обновить подходы к подготовке младших офицеров.
- Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Сразу после этого министр обороны РФ Шойгу заявил, что планируют мобилизовать 300 тыс. солдат, хотя пункт о количестве призывников засекречен. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных . Независимые источники сообщают , что запланировано мобилизовать 1 млн человек.
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