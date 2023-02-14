Катастрофический разгром 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром как раз следствие этой конкуренции. Шойгу к речи Путина 21 февраля пытается показать некий успех Минобороны РФ. Не зэков Пригожина, а именно войск минобороны. Уж, похоже, Путину даже успели доложить о предстоящем захвате Угледара. А дальше был обстрел колонны 155 бригады. За прошедшую неделю российские морпехи потеряли около 130 единиц техники, в том числе 36 танков, и ежедневно погибало 150-300 российских бойцов.

К тому же украинские ракеты HIMARS точно поразили штаб кучковавшегося вместе с морпехами под Угледаром батальона "Восток".

Российским пропагандистам уже даже трудно притворяться, будто наступление идет по плану. А в телеграмме вообще изобилует измена измена. Призывы расстрелять командиров, планировавших эту операцию

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Поэтому с экранов телевизоров российским пропагандистам уже даже трудно притворяться, будто наступление идет по плану. А в телеграмме вообще изобилует измена. Призывы расстрелять командиров, планировавших эту операцию. В частности, со стороны прикормленных Пригожиным военкоров несутся проклятия в адрес генерала Мурадова, которые настолько ярки, что подаю на языке оригинала:

"Эта ссыкливая сука отсиживается на КП и посылает колонну за колонной, пока командир одной из бригад участвующих в штурме Угледара погиб на линии соприкосновения" (В ночь с 2 на 3 февраля под Угледаром погиб командир 14-й гв. ОБрСпН Вооруженных сил полковник Сергей Поляков). Этой ссыкливой суке просто везёт, что он не находится рядом с бойцами, которые его бы задвухсотили, как двухсотили подобных сверхразумных командиров на месте".

Кадыров радуется, потому что обогащается на войне и строит собственную армию

В это время Кадыров после нескольких месяцев перерыва организовал рекламный сюжет о себе на федеральном телеканале у Скабеевой. Похоже, он немного в стороне от этой большой драки между Шойгу и Пригожиным. Кадыров радуется, потому что обогащается на войне и строит собственную армию.

Специально для Еспресо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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