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В России предлагают легализовать депортацию украинцев с оккупированных территорий

16 мая, 2023 вторник
16:32
Мир

В РФ хотят принять поправки о "принудительном и контролируемом перемещении людей" с временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения"

Соответствующую инициативу представил в госдуму РФ член совета федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Таким образом оккупанты хотят легализовать депортацию украинцев с ВОТ.

По словам российского политика, в госдуму внесены поправки в указы президента РФ Владимира Путина о введении так называемого военного положения в оккупированных регионах Украины.

"В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, принимаются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - отметил Клишас.

Отметим, что с 20 октября 2022 года Россия ввела так называемое военное положение в"ДНР" и "ЛНР", а также во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

  • Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
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