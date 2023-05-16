Соответствующую инициативу представил в госдуму РФ член совета федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Таким образом оккупанты хотят легализовать депортацию украинцев с ВОТ.

По словам российского политика, в госдуму внесены поправки в указы президента РФ Владимира Путина о введении так называемого военного положения в оккупированных регионах Украины.

"В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, принимаются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - отметил Клишас.

Отметим, что с 20 октября 2022 года Россия ввела так называемое военное положение в"ДНР" и "ЛНР", а также во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.