В России предлагают легализовать депортацию украинцев с оккупированных территорий
В РФ хотят принять поправки о "принудительном и контролируемом перемещении людей" с временно оккупированных территорий в случае "нарушений правил военного положения"
Соответствующую инициативу представил в госдуму РФ член совета федерации Андрей Клишас, пишет ТАСС.
Таким образом оккупанты хотят легализовать депортацию украинцев с ВОТ.
По словам российского политика, в госдуму внесены поправки в указы президента РФ Владимира Путина о введении так называемого военного положения в оккупированных регионах Украины.
"В частности, на основании указов президента РФ на территории, на которой введено военное положение, принимаются такие меры как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ, а также принудительное и контролируемое перемещение граждан с соответствующей территории на территории, на которых военное положение не введено", - отметил Клишас.
Отметим, что с 20 октября 2022 года Россия ввела так называемое военное положение в"ДНР" и "ЛНР", а также во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
- Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором, в частности, говорится о признании иностранцами жителей временно оккупированных территорий Украины в случае, если они отказались брать гражданство РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 37.8
-
EUR
Покупка 40.48Продажа 41.42
- Актуальное
- Важное