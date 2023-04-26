В России пранкер записал 50-летнего инвалида добровольцем на войну с Украиной
В России пранкер представился работником портала госуслуги и сломал аккаунт 50-летнего инвалида
Об этом сообщают российские СМИ.
Веселая история произошла на Сахалине. Пранкер представился работником портала госуслуги и сломал аккаунт 50-летнего россиянина.
"В мессенджере жителю областного центра позвонил неизвестный номер. Человек представился сотрудником портала "госуслуги" и сообщил, что его персональные данные были сломаны. "Аферист" спрашивал, где заявитель хранит свои средства, якобы для безопасности, чтобы ими не воспользовались мошенники. После этого мужчина отправил смс-сообщение и попросил продиктовать цифры, что заявитель и сделал", - говорится в заявлении регионального управления МВД России.
Через несколько дней 50-летний инвалид зашел в личный кабинет и заметил, что записан добровольцем на войну с Украиной. Судьба мужчины не сообщается.
Российские правоохранители заявили, что возбудили уголовное дело "по факту неправомерного доступа к компьютерной информации".
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