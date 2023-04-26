В России пранкер записал 50-летнего инвалида добровольцем на войну с Украиной

Об этом сообщают российские СМИ.

Веселая история произошла на Сахалине. Пранкер представился работником портала госуслуги и сломал аккаунт 50-летнего россиянина.

"В мессенджере жителю областного центра позвонил неизвестный номер. Человек представился сотрудником портала "госуслуги" и сообщил, что его персональные данные были сломаны. "Аферист" спрашивал, где заявитель хранит свои средства, якобы для безопасности, чтобы ими не воспользовались мошенники. После этого мужчина отправил смс-сообщение и попросил продиктовать цифры, что заявитель и сделал", - говорится в заявлении регионального управления МВД России.

Через несколько дней 50-летний инвалид зашел в личный кабинет и заметил, что записан добровольцем на войну с Украиной. Судьба мужчины не сообщается.

Российские правоохранители заявили, что возбудили уголовное дело "по факту неправомерного доступа к компьютерной информации".