Мы не сомневались, что в Кремле сидят преступники, уроды. Но не думали, что они такие идиоты. Но они на это пошли – подрыв Каховской ГЭС. Они утопили очень много своего личного состава и своей техники. Это вписывается в игру так называемого ядерного шантажа, потому что сигнал, который они послали подрывом Каховской дамбы, на самом деле является сигналом о Запорожской атомной станции.

Главной задачей было показать: да, мы ненормальные, от нас можно ждать многого. Правда, это уже не работает, Запад перестал поддаваться ядерному шантажу. Но я вам сейчас доложу о последних мнениях в кремлевской пропаганде. Вероятно,

вчерашнее заявление премьер-министра Сунака произвело на них сокрушительное впечатление.

Сунак сказал, что их разведка еще не закончила свою работу, но если мы точно узнаем, что это дело рук россиян, наши отношения достигнут совершенно нового уровня – нового дна отношений. Это прозвучало довольно зловеще, и сегодня началась паника на российских каналах. Слушайте, вы не поверите: Соловьев, несколько дней кричавший, что чуть ли не сам видел, как украинские "хаймерсы" разбомбили эту несчастную дамбу, начал говорить: знаете, я подумал, все данные говорят, что дамба разрушилась по естественным причинам, это не россияне взорвали и не украинцы, это старенькая дамба, она не выдержала, потому что было много ударов по ней, к тому же напор воды. Но самое интересное, что это спустили обязательную методичку, саморазоблачение начал целый ряд кремлевских агентов из оппозиции, заученно стали повторять за Соловьевым то же самое. Самый большой из них – Волков.

Волков – это из команды Навального?

Да. Я всегда подозревал, что Волков – это изначально агент ФСБ, которого приставили приглядывать за Навальным. Он уже совершил много провокаций, помните, он слил базу данных сторонников Навального из-за технической ошибки. Его поймали британские и американские правительственные органы на письме с просьбой снять санкции с кремлевских олигархов. И вот он вдруг – казалось бы, при чем тут он, или он специалист по гидротехнике, - с утра начал доказывать то же самое. Так же и пропагандистский канал Дождь. Есть такой сомнительный военный аналитик, в Украине его знают, Руслан Левиев. То есть все те люди, которые всегда в оппозиции, с одной стороны, а с другой – "давайте объективно все послушаем". Вот они "объективно" послушали инструкции от ФСБ. Вероятно, у британцев что-то есть. Один из аргументов российской стороны был таким: вот вы говорите, что это взрыв. А где съемка взрыва? Возможно, были проанализированы спутниковые записи съемки взрыва. Вот они и сливают к такой примирительной версии: никто не виноват, техническая ошибка.

Землетрясение или инопланетяне. Понятно, что уровень принятия подобных решений – Путин и не меньше. То есть во все баллады о криворуком лейтенанте никто не поверит. Это огромное преступление, всеконтинентальное, с огромными экологическими последствиями. Если Кремль решился пойти на это откровенное преступление - ведь будут реагировать на него все, от Африки до Индии с Китаем, - это значит, что аргументы закончились, никаких других инструментов у них не осталось. Только каховская плотина, огромная техногенная катастрофа и большой намек на возможную техногенную катастрофу на Запорожской атомной станции, ведь эта вода обслуживала их тоже. И если они на это пошли, значит, все – у них чрезвычайно плохи дела.

На поле битвы у них нет никаких аргументов. Их шантаж разкрыт, в него уже никто не верит. Все прекрасно понимают, что Путин – не шахид, он не ждет встречи с 72 девственными женами в мусульманском раю, он отчаянно желает заставить Запад давить на Украину для так называемого прекращения огня, мирного соглашения, чтобы оставить в его руках часть украинской территории для спасения его жизни. Потому что он сможет это продать своему народу и окружению как почетную ничью и остаться у власти. Это единственное, чего он добивается.

Но я должен вам доложить: появилась другая, очень влиятельная партия в русской верхушке. Партию Путина я сейчас называю "партией почетной ничьей". А есть "партия управляемой капитуляции". Фронтменом этой партии является, конечно, Пригожин, который ежедневно повышает планку своего разоблачения министерства обороны как совершенно никчемной, воровской организации и, собственно, готовит самых ярых сторонников, так называемое Z-патриотическое быдло, к идее капитуляции. Я называю эту партию "партия управляемой капитуляции", то есть отвод войск на границы 1991 года. У них будет два тезиса: мы героически сражались, я, Пригожин, взял Бахмут, а ничтожное министерство обороны его снова потеряло. Мы вынуждены отойти, но вернемся, потому что мы россияне, с нами бог, а вот причин поражения две: во-первых, измена министерства обороны, измена олигархов, которые жируют на Рублевке, а вторая причина – против нас воевало 60 государств НАТО, мощная военная машина. Эта партия набирает силу, к ней присоединился открыто заклятый враг Украины – сам Затулин.

Этот человек гораздо больше, чем Путин, убежден в необходимости уничтожения Украины. Затулин жил этим последние 30 лет. И вот этот человек признал, сказал, что поражение неизбежно, Украина

останется навсегда, она никогда не будет теперь нейтральной, как мы добивались, напротив, она де-факто член НАТО, мы должны учитывать эту реальность. Эти люди боятся стихийной капитуляции. Мы же видим: началось наступление украинских сил. Первый его серьезный успех – и все эти жалкие мобики десятками тысяч будут бежать с фронта, так же как русские крестьяне в 1916-1917 гг. А хозяева жизни не хотят этого сценария, они хотят осуществить управляемую капитуляцию, хотят договориться о выводе своих войск и благодаря этому остаться у власти в России.

Всерьез бы воспринимали любое предложение со стороны Пригожина или начальников Пригожина только при условии, что появился бы полковник Штауффенберг. В ином случае – фон Пален.

Пригожин действительно не лидер этой группы, он фронтмен, он исполняет очень важную роль – убеждает Z-быдло в том, что войну проиграли, измена, ну спокойно отойдем к границе и будем расправляться с предателями. Я думаю, его поддерживает ФСБ, прежде всего 3-е управление ФСБ, военная разведка.

Вчера Пригожин даже предоставил список генералов, которых они будут расстреливать.

Он сказал, что из 7 тысяч генералов он оставит в живых только 200, а 6800 либо строго накажут, либо дадут возможность быть рядовыми в полках, он создаст специальные генеральские полки из рядовых – бывших генералов. ФСБ – военная контрразведка, это ее хлеб, ее профессия – расправляться с генералами. Я думаю в роли Палена будет выступать Юрий Ковальчук, так называемый друг Путина, ближайший ему человек, с которым он, по слухам, последние три года (начиная с эпидемии ковида) 80% времени в бункере лицом к лицу. Ковальчук, кстати, военный преступник, это один из идеологов войны с Украиной как фрагмента мировой войны с Западом, как попытки взять реванш над Западом за поражение СССР в Третьей мировой войне. Но он умный человек и понял, что эту цель невозможно достичь. Я думаю, с Путиным будет вариант не Штауффенберга, вариант будет достаточно мягок, будут расстреливать генералов. А с Путиным - придет тот же Ковальчук и скажет: Владимир Владимирович, через полчаса под звуки бессмертного балета П. И. Чайковского, лица нетрадиционной сексуальной ориентации, будет зачитан такой текст: к сожалению, товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе, у него ухудшилось здоровье, и он отправляется на санитарном самолете, предоставленном товарищем Си, на глубокое лечение методами китайской традиционной медицины. На мой взгляд, именно так будут развиваться события.

А триггером станет первый большой успех украинской армии, я даже назову дату: взятие Бахмута или Мелитополя станет спусковым крючком для этой партии управляемой капитуляции.

Профессор Соловей уже несколько лет хоронит Путина. Все какие-то страшные диагнозы, а Путин и дальше как-то распетливает, выскальзывает и ничего с ним, к сожалению, не происходит. И, возможно, сейчас Путин обложится лейб-гвардией, кадыровцами, поднимет ставки для того, чтобы переждать. Они не дали конкретного ответа на историю в Белгородской области, а там жарко, и эта история не локализована.

Именно партия управляемой капитуляции ситуацию Белгородской области использует полностью. Вы же слышали призыв, нет, не призыв – требование Пригожина: дайте мне 200 тысяч солдат и я смогу защитить Белгородскую область и вообще все приграничные районы, министерство обороны с этим не справляется. Конечно, никто ему 200 тысяч солдат не будет давать,

он создает себе программу для будущей послевоенной постпутинской России:

я, мол, воевал, я освободил Бахмут, министерство обороны все проиграло, или, как он говорит, извините за нецензурную лексику, все про**ало, а я мог бы спасти Белгородскую область, но мне не дали 200 тысяч. Что касается Кадырова, он пытался выступить в защиту Путина против Пригожина, но ему быстро напомнили, что помнят его во время первой и второй чеченских войн. Кадыров в этом сражении за будущее России...

Путин ему напомнил. А Уткин – тот человек, который в этой иерархии пригожинской или вагнеровской, на самом деле гораздо более серьезная фигура, чем тот же Пригожин, который на себя взял функции Жириновского.

Мы уже видим новый "комитет общенационального спасения" – это и Ковальчук, и Уткин. А есть еще фигура интересная, Затулин, конечно. На что мало кто обратил внимание, просто я человек, зацикленный на вопросах ядерной стратегии, мне это бросилось в глаза: и Пригожин, и Затулин, никогда никакого отношения к ядерному вопросу не имели, оба вставили в свои выступления одинаковые тексты, что они категорически против не только использования ядерного оружия, но и категорически против шантажа ядерным оружием.

Я трактую это как текст написанный, конечно, руководством этой партии, сигнал внешнему миру: мол, мы не сумасшедшие, с нами можно иметь дело. Прежде всего, это сигнал Западу, но ряд наблюдателей здесь, в Вашингтоне, с которыми я обсуждал этот вопрос, обращают внимание еще на одно обстоятельство: есть еще один кандидат в эти будущие Паллены. Странное поведение, странные почести непротокольного характера, к которым прибегает товарищ Си по отношению к Мишустину. Во-первых, во время визита в Москву у него была с премьер-министром встреча лицом к лицу, кроме встречи с Путиным. Затем Си пригласил Мишустина, и через месяц тот был в Пекине, где его принимали по протоколу главы государства – и почетный караул, и парад, и продолжительная встреча с Си. Кстати, все эти антиядерные пассажи в устах и Затулина, и Пригожина возникли по возвращении Мишустина. И еще одно обстоятельство: Мишустин ни разу за годы премьерства не высказывался о войне. Вы не помните, он как-то все о хозяйстве, экономике.

Никита Хрущев, одним словом. Если я ошибаюсь, вы меня поправьте: если Путин откинет кони, то исполняющим обязанности главы государства будет премьер-министр, то есть Мишустин. Я всё правильно понимаю?

Всё так и есть. Представьте, что мы - члены этой партии заговора. Мишустин – самый главный. Им же нужно обосновывать свою власть юридически.

Для чего нужен Ковальчук? Чтобы заставить Путина подписать один документ о своей отставке.

А дальше документы начнет подписывать Мишустин. И уже заготовлены сотни документов, которые должен подписывать Мишустин. Во-первых, о назначении нового руководства министерства обороны. Фигура Пригожина давно требует назначить министром обороны генерал-полковника Мизинцева и назначить начальником генерального штаба генерал-полковника Суровикина. Это во-первых. То есть Мишустин этой группе заговорщиков абсолютно необходим как машина, подписывающая их указы. Я не думаю, что его там задержат. Но это нас не касается, как у них там будут развиваться события. Вы видите приблизительный круг людей в этой партии: Ковальчук, Мишустин, Затулин. Пригожин важен. Конечно, от него потом избавятся мгновенно, но сейчас он выполняет функцию, которую никто другой не смог бы выполнять: он убеждает в том, что война проиграна, потому что предатели. И в необходимости превентивной управляемой капитуляции он убеждает, по моим подсчетам, те 10-15% населения, Z-патриотическое быдло, которых очень расстроило бы прекращение войны с Украиной. Их готовят психологически к такому сценарию.

Но ведь они фашисты, они не имитируют фашизм, они не просто откровенные преступники – они идеологизированные преступники. Взять того же Затулина, я его не буду цитировать, но отдельные файлы из его биографии очень хорошо помню. Так вот он не имитирует, он уверен, это "черная сотня".

Вы понимаете, до какой степени понимание неизбежности поражения проникло в русскую верхушку, что даже Затулин это признает – вот что важно.

В чем преимущество Пригожина? Пригожин – фашист, бандит, обычный бандит. Ему наплевать на Россию, на "русский мир". Ему нужна власть, нужны деньги, и он выполняет такую роль. Да, это мерзавец. Конечно, эта партия управляемой капитуляции – партия негодяев. Это борьба. Возможно, верные Путину янычары из федеральной службы охраны завтра всех этих людей убьют и будет продолжаться сценарий. Нам сейчас выгодно, чтобы все эти люди пришли к власти и вывели войска, а остальное будет решать международное сообщество как гарантия безопасности Украины.