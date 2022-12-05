Об этом сообщает Главное управление разведки .

Сообщается, что в настоящее время оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов, чтобы создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.

"По окончании разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и желающих изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛС , Роскадастру, Росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов", - пишет ГУР.

Эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации. Они смогут получить повестку в форме СМС, электронное письмо, сообщения из социальных сетей. После этого все военнообязанные должны явиться в указанные сроки в места учета.

ГУР сообщает, что будет полностью закрыта возможность для военнообязанных покинуть территорию РФ без специального разрешения. Также им ограничат возможность пользования государственными услугами и сервисами, в случае необходимости лицам, подлежащим мобилизации, могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным накоплениям. Работодатели будут информироваться об обязательности определенных действий в отношении избегающих мобилизации

Система должна заработать до начала февраля февраля 2023 года.

В ГУР рассказали, что мобилизованные российские захватчики пополняют оккупационные подразделения на временно занятой территории Украины.

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