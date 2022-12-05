В России повестки будут отправлять в соцсетях и через СМС и электронную почту, - ГУР
Украинская разведка рассказала, что в РФ создается единая электронная база военнообязанных, которая обеспечит контроль над ними. Лица, подлежащие мобилизации, смогут получать повестки в соцсетях и через SMS и электронную почту
Об этом сообщает Главное управление разведки .
Сообщается, что в настоящее время оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов, чтобы создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.
"По окончании разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и желающих изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛС , Роскадастру, Росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов", - пишет ГУР.
Эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации. Они смогут получить повестку в форме СМС, электронное письмо, сообщения из социальных сетей. После этого все военнообязанные должны явиться в указанные сроки в места учета.
ГУР сообщает, что будет полностью закрыта возможность для военнообязанных покинуть территорию РФ без специального разрешения. Также им ограничат возможность пользования государственными услугами и сервисами, в случае необходимости лицам, подлежащим мобилизации, могут заблокировать банковские счета, доступ к платежным системам или даже к пенсионным накоплениям. Работодатели будут информироваться об обязательности определенных действий в отношении избегающих мобилизации
Система должна заработать до начала февраля февраля 2023 года.
- В ГУР рассказали, что мобилизованные российские захватчики пополняют оккупационные подразделения на временно занятой территории Украины.
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