Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Я уже два дня слушаю, как все плохо в России с мобилизацией. На самом деле сегодня Россия потенциально может мобилизовать более 25 млн человек. Реальный мобилизационный ресурс в России составляет более 19 млн человек. Оперативный резерв составляет 2 млн. Поэтому меня довольно сильно удивила реакция наших руководителей на эти все вещи. Создается такое впечатление, что Путин объявил мобилизацию и будет воевать не против Украины. Поэтому юмор, смех и ирония здесь неуместны", - пояснил Жебривский.

Экс-глава Донецкой ВГА считает, что Россия максимально будет использовать мобилизационные возможности.

"Скорее всего, российские срочники, которые этой осенью будут демобилизованы, сразу подпадают под мобилизацию. А это более 100 тыс. человек. Также на временно оккупированных территориях Украины московиты планируют проводить мобилизацию", - добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb