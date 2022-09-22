В России потенциально могут мобилизовать более 25 млн человек, - экс-глава Донецкой ВГА Жебривский
Экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский считает, что в России могут мобилизовать гораздо больше людей, чем прописано в указе Путина
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Я уже два дня слушаю, как все плохо в России с мобилизацией. На самом деле сегодня Россия потенциально может мобилизовать более 25 млн человек. Реальный мобилизационный ресурс в России составляет более 19 млн человек. Оперативный резерв составляет 2 млн. Поэтому меня довольно сильно удивила реакция наших руководителей на эти все вещи. Создается такое впечатление, что Путин объявил мобилизацию и будет воевать не против Украины. Поэтому юмор, смех и ирония здесь неуместны", - пояснил Жебривский.
Экс-глава Донецкой ВГА считает, что Россия максимально будет использовать мобилизационные возможности.
"Скорее всего, российские срочники, которые этой осенью будут демобилизованы, сразу подпадают под мобилизацию. А это более 100 тыс. человек. Также на временно оккупированных территориях Украины московиты планируют проводить мобилизацию", - добавил он.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- 22 сентября стало известно, что в закрытом пункте указа президента России Владимира Путина говорится о мобилизации до одного миллиона человек.
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