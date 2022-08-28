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Аналитика

В России потенциал набора военных – 1,5 млн человек, но никто не хочет быть мясом. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
28 августа, 2022 воскресенье
21:41
Статьи Сергей Згурец

В России не удалось сформировать механизм отбора в армию, никто не хочет идти воевать, потому что все знают, что это забрасывание трупами

Противоминные дроны от Британии для ВСУ

Украинские Военно-морские силы наконец-то получат новые образцы беспилотной техники для выполнения задач в Черном море. Минобороны Британии сообщило, что передает Украине подводные дроны для поиска мин, которыми РФ пытается блокировать акваторию Черного моря. Обучение операторов из состава ВСУ уже началось, и речь идет о шести подводных аппаратах, из которых три передадут ВМС Британии, а еще три будут заказаны у производителя. Дрон называется Remus-100, он весит 37 кг, имеет довольно умеренные размеры – до двух метров и может погружаться на глубину до 100 метров и искать мины при помощи гидролокатора в течение 10 часов. Он не предназначен для поиска подлодок, хотя я думаю, что нужно дальше думать над тем, как обнаруживать вражеские лодки, которые агрессор использует для запуска крылатых ракет из акватории Черного моря, и уничтожать их.

Количество российских войск в Украине и их размещение по фронту

По утверждению представителя ГУР Вадима Скибицкого, сейчас численность оккупационных войск на нашей земле составляет 160 тыс. военнослужащих без учета Росгвардии. Они разбросаны в пределах 110 батальонно-тактических групп (БТГ).

Группировка войск в районе Харькова, Изюма, Славянского направления – это около 20 БТГ. Больше войск на фронте – на линии от Северска до Марьинки. Она охватывает линию Северск – Соледар – Бахмут и самый сложный участок на Донецком направлении Авдеевка – Марьинка. Здесь находится около 60 БТГ, около половины российских войск. Такое накопление войск является признаком приоритетности задачи для рашистов – выйти на границу Донецкой области. И, наконец, Юг, где мы держим под огневым контролем группировку врага на правом берегу Днепра (это где-то 150 х 60 км) - там находится на Херсонщине и Запорожье 30 БТГ. Мы понимаем, что это не те группы, которые были в самом начале.

Готова ли Россия к долгой войне

Исследование британского центра RUSI – института изучения обороны и безопасности относительно возможности ведения Россией долговременной войны является содержательным и основательным. Они пытались максимально точно передать все аспекты политических, материально-технических моментов и армии. Первый аспект – политический. Они отмечают, что автократическое общество наиболее устойчиво, чтобы проводить длительные военные действия. Это действительно так: политическая система РФ может долго держаться при длительных боевых действиях, но мы должны понимать, что в кремле есть отдельные башни. С одной стороны, это спецслужбы – СВР. Есть еще ФСБ, ГУР, минобороны. Каждая из них оценивает по-своему ситуацию. Как только будет большой проигрыш в рамках войны – не следует исключать, что какая-то башня может организовать внутренний переворот. Я согласен, что автократическое общество более устойчиво к длительным войнам, но с другой стороны, не следует исключать внутренний переворот.

Следующий момент – в отношении оборонно-промышленного комплекса. Исследование, вероятно, не говорит, насколько ОПК выдержит длительные действия. Там говорят, что все зависит от продолжительности боев. Если военно-политическое руководство РФ хочет быстро провести боевые действия и заставить армию пойти в атаку и победить в краткосрочной перспективе – это нельзя обеспечить с помощью ОПК. Если это будет определенное оттягивание процесса, когда Россия попытается затянуть войну до весны и лета следующего года, то ОПК сможет попытаться справиться, но за счет импортозамещения и возможности через третьи руки что-либо покупать. Важно отметить, что RUSI считает, что если Китай решит помочь в оборонной промышленности России, то она может справиться. По состоянию на данный момент Китай отстранен от этого предложения и пытается быть максимально нейтральным.

Третий момент – это личный состав. Это то, насколько Россия будет способна набрать резервы – усилить свои войска и группировки подготовленным персоналом. RUSI говорит о том, что нужно понимать, что потенциал, который может привлечь РФ, – это 1,6 млн человек. Это резервисты, военные, оканчивающие обучение, военнослужащие, которые проходят обучение в заведениях, готовящих сержантский состав. Потенциал велик, но мы видим промахи руководства в наборе этого персонала. Боевую армейскую систему не удалось сформировать, как хотелось. Экс-военные не хотят идти в армию, потому что знают, что такое российская армия, и понимают, что РФ воюет, забрасывая мясом. Никто не желает быть им.

Нам выгоднее, чтобы мы максимально быстро вытеснили РФ и не позволили им реанимироваться. Только в этом случае может быть победа, иначе Россия попытается максимально нарастить человеческий персонал, сделать так, чтобы ОПК работал в режиме военного времени, и максимально адаптироваться, чтобы некоторые комплектующие могли производить самостоятельно, импортировать из третьих стран. Для РФ наибольшие возможности связаны со странами, которые не присоединились к режиму санкций и находятся в условно нейтральном статусе. Это Латинская Америка, Ближний Восток, Азия. Там могут закупаться и гражданские технологии для ракет, авиации и высокоточного оружия.

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