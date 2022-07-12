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В России поступило сообщение о заминировании более 20 самолетов авиакомпании S7

12 июля, 2022 вторник
00:54
Экономика

Авиакомпания, специализирующаяся преимущественно на внутренних рейсах, продолжает полеты, не реагируя на угрозу

Об этом сообщает телеграмма-канал Aviatorshina.

По информации издания, авиакомпания S7 Airlines сегодня выпустила для всех экипажей воздушных судов информационное сообщение с отметкой "Важность: высока".

В нем говорится, что на публичные адреса некоторых СМИ в регионах поступило сообщение с темой: "Состоялась диверсия. Повреждены и заминированы зажигательными зарядами более 20 самолетов авиакомпании S7".

Далее идет речь, что "в труднодоступных местах, под обшивкой и в багажных отделениях заложены самодельные заряды направленного действия типа "Термит".

"Воздушные суда компании S7 так уже летают несколько дней, ожидая детонации. Кроме того, повреждены некоторые дублирующие системы", говорится в сообщении, поступившем в ночь с воскресенья на понедельник некоторым региональным СМИ.

Также в нем отмечено, что к диверсии якобы причастен "оппозиционно настроенный персонал авиакомпании S7, работники аэропортов и западные кураторы".

В информационном сообщении для экипажей за подписью начальника службы авиабезопасности S7 Airlines говорится, что авиакомпания провела оценку рисков и не расценивает эту информацию как угрозу акта незаконного вмешательства.

"Считаем, что сообщение носит все признаки ошибочной угрозы, направленное на отвлечение сил и средств правоохранительных органов и дестабилизацию работы транспортного комплекса РФ", говорится в сообщении экипажам. В нем также отмечено, что в аэропортах полетов возможны дополнительные и повторные осмотры самолетов.

В пресс-службе S7 Airlines aviatorshina подтвердили, что компания получила такое сообщение, добавив, что по нему была проведена проверка.

"Это ошибочная угроза, не несущая рисков для безопасности полетов. S7 Airlines тщательно отрабатывает все сообщения о потенциальных угрозах безопасности пассажиров", - добавил представитель перевозчика.

  • Отметим, что в России в конце июня произошло сразу несколько авиакатастроф. Пострадали военные, транспортные и небольшие пассажирские самолеты.

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Россия
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