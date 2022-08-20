В России "полное отсутствие прогресса на поле боя", они сконцентрированы на защите своих "уязвимых мест", - Пентагон
Пентагон заявил, что позиции российских военных ослабли, оккупанты не имеют прогресса на поле боя в Украине
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге, цитирует Радио Свобода .
"Вы видите полное отсутствие прогресса россиян на поле боя. Они несут эти потери и не могут продвигаться вперед", – говорится в сообщении представителя Пентагона.
По его словам, ВСУ успешно ослабляют российские войска на востоке.
Представитель Пентагона также прокомментировал последние события в Крыму – прежде всего, взрывы в Новофедоровке.
"У меня нет общей оценки влияния недавних атак, особенно на аэродром, но мы видим общую картину того, что российские силы гораздо уязвимее. Мы видим движение российских войск для защиты своих уязвимых мест", – сказал он.
- США предоставит Украине новый пакет военной помощи на $775 млн, в который войдут, в частности, Javelin, дроны ScanEagle, боеприпасы для HIMARS.
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