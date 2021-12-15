В России полицейским разрешили вскрывать автомобили и проникать в квартиры
15 декабря Совет Федерации одобрил законопроект, расширяющий полномочия правоохранителей, позволяя им проникать в квартиры и открывать автомобили на основании слов свидетелей
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Согласно поправкам к закону "О полиции" правоохранители смогут проникнуть в квартиры и на земельные участки для задержания подозреваемых на основании слов свидетелей. Также полицейские смогут вскрывать автомобили, а их владельцам сообщать об этом в течение следующих 24 часов.
Кроме того, теперь российские правоохранители получат право представляться и называть права и обязанности граждан уже после задержания, тогда как раньше они были обязаны с этого начинать. Поправки к закону позволяют сотрудникам полиции требовать от граждан в случае их обращения назвать свою фамилию, имя и отчество.
Также поправки предполагают, что полицейские могут временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и осматривать людей на этой территории.
Инициативу о расширении полномочий полиции правительство РФ подало в 2020 году.
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