В России похитили казахстанского студента и отправили на войну в Украине в составе ЧВК Вагнера
Гражданина Казахстана насильно завербовали в ЧВК Вагнер, похитив его и отправив на учебу. Позже он оказался на войне в Украине
Об этом сообщает Ratel.
Отмечается, что студент третьего курса Томского государственного университета (ТГУ) был похищен в марте этого года. По словам родственников, Маргулан Бекенов тогда уехал из Томска в Краснодарский край навестить девушку.
"После этого связь с ним пропала на неделю, а затем он отправил матери сообщение, в котором рассказал, что жив, но не может позвонить по телефону", - пишет издание.
Позже мать парня позвонила друзьям сына, и они рассказали, что Бекенова завербовали и увезли в Молькино в Краснодарском крае, где находится база подготовки ЧВК Вагнера.
Только 9 апреля женщине удалось встретиться с сыном на КПП военной базы.
"Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали 5 минут на разговоры. Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. Просил еды, денег. Весь истощенный, плохо одет. Уверен, что Маргулана удерживают насильно", - рассказал дядя студента.
Уже через три дня после встречи с матерью Бекенова отправили в зону боевых действий в Украину.
В МИД Казахстана заявили, что парень заключил контракт с ЧВК Вагнера якобы добровольно.
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