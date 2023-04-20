Об этом сообщает Ratel.

Отмечается, что студент третьего курса Томского государственного университета (ТГУ) был похищен в марте этого года. По словам родственников, Маргулан Бекенов тогда уехал из Томска в Краснодарский край навестить девушку.

"После этого связь с ним пропала на неделю, а затем он отправил матери сообщение, в котором рассказал, что жив, но не может позвонить по телефону", - пишет издание.

Позже мать парня позвонила друзьям сына, и они рассказали, что Бекенова завербовали и увезли в Молькино в Краснодарском крае, где находится база подготовки ЧВК Вагнера.

Только 9 апреля женщине удалось встретиться с сыном на КПП военной базы.

"Его привезли на автомашине в сопровождении его непосредственного командира. Дали 5 минут на разговоры. Разговаривать толком не дали. Его командир все время вмешивался в разговор. Альмира успела у него узнать, что он контракт не подписывал. Просил еды, денег. Весь истощенный, плохо одет. Уверен, что Маргулана удерживают насильно", - рассказал дядя студента.

Уже через три дня после встречи с матерью Бекенова отправили в зону боевых действий в Украину.

В МИД Казахстана заявили, что парень заключил контракт с ЧВК Вагнера якобы добровольно.