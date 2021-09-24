В России погибли пятеро альпинистов во время восхождения на гору Эльбрус

Об этом передает Интерфакс.

В МЧС России сообщили, что группа альпинистов из 19 человек, поднявшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий.

Впоследствии спасатели заявили, что пятеро альпинистов погибли при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Однако в ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам.

В ведомстве добавили, что в 02:45 поисково-спасательная операция на горе Эльбрус полностью завершена.

Всего к работам были привлечены почти 70 человек и 16 единиц техники.

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