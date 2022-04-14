В России подтвердили взрыв на крейсере "Москва" и заявили о серьезных повреждениях
В Министерстве обороны России подтвердили, что ракетный крейсер "Москва", являющийся флагманом Черноморского флота РФ, получил серьезные повреждения
Об этом сообщает прокремлевское издание "РИА Новости".
"В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" детонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения", – говорится в сообщении.
Отмечают, что экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются.
Именно из этого крейсера российские оккупанты обстреливали украинский остров Змеиный, который обороняли 13 героев-пограничников.
- 13 апреля волонтер Александр Карпюк (Serg Marco) обнародовал информацию, что украинскими ракетами "Нептун" поражен флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва". Позже информацию о попадании подтвердили и в Одесском ОВА.
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