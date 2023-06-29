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В России подтвердили гибель экипажа ИЛ-22, сбитого вагнеровцами

29 июня, 2023 четверг
00:56
Война с Россией

Администрация Ивановской области сообщила о гибели 24 июня экипажа самолета Ил-22, базировавшегося в регионе - дата совпадает с событиями, связанными с мятежом Пригожина

Об этом сообщает РБК.

Глава региона Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям пилотов, которые, к слову, выполняли приказ стрелять по своим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вагнеровцы стали первыми, кто сбил Ил-22: их в РФ не больше 10 единиц, - Игнат

"Во время прохождения военной службы каждый из них проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, - с честью выполнив свой военный долг. Вечная память героям", - сказал губернатор.

Мятеж Пригожина в России

В течение нескольких месяцев между финансистом ПИК Вагнера Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ продолжался конфликт, однако ситуация резко обострилась вечером 23 июня.

Тогда, по словам Пригожина, российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ПВК Вагнера. Главарь вагнеровцев объявил о "марше справедливости" и что 25 тыс. наемников идут на Москву после того, как руководство России не выполнило требование выдать ему министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ПИК Вагнера были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, во время мятежа вагнеровцы уничтожили семь единиц российской авиации: один самолет, два боевых вертолета и четыре транспортных вертолета Ми-8. Погибли от 13 до 20 российских лётчиков. Мятежники превентивно уничтожили то, что было в небе, поскольку боялись сокрушительных авиаударов.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ПИК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ПИК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей: "За сутки мы прошли - не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови. Сейчас настал тот момент , когда кровь может пролиться, поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита российская кровь - с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и идем в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Впоследствии Пригожин и его бойцы покинули штаб Южного военного округа России. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

По данным CNN, разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ПИК Вагнера пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро.

Проанализировав показатели посещения новостей в Google российскими провайдерами в период с 23 по 24 июня, во время мятежа, аналитики пришли к выводу: по меньшей мере пять телекоммуникационных компаний, включая Ростелеком, U-LAN и Telplus, заблокировали сервис Google News, собирающий новости из разных источников.

Соглашение, достигнутое при посредничестве Лукашенко, по всей вероятности, устранит НДП Вагнера под руководством Пригожина в ее нынешнем виде, хотя некоторые элементы организации могут продолжать существовать в подчинении минобороны РФ, считают в Институте изучения войны.

26 июня президент РФ Владимир Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

Глава НДС Вагнера Евгений Пригожин 26 июня заявил , что главной целью мятежа было "не допустить уничтожения НДС Вагнера, а не устранения власти в стране" и назвал его "маршем справедливости". Он также утверждает, что наступление на Москву остановилось, поскольку наемники "не хотели проливать много крови".

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

потери окуппантов
Мятеж Вагнера
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