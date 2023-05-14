В России подтвердили, что у Лукашенко проблемы со здоровьем

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин, пишут российские СМИ.

"Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковод. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, он считал своим долгом приехать в Москву, а затем вечером того же дня провел мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе - вот и все", - сказал Затулин.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже пятый день не появляется в публичном пространстве. Последний раз Лукашенко видели на публике 9 мая, когда он посетил парад на Красной площади в Москве и поспешил вернуться в Минск. Белорусские СМИ отметили нездоровый вид Лукашенко и его неспособность дойти пешком до Александровского сада, куда его отвезли на машине, чтобы возложить цветы.

Во время торжества в Минске он не выступал с речью, чего никогда не было в День Победы. Сегодня Беларусь отмечает официальный День государственной символики, и Лукашенко снова не появился на публике.

В пресс-службе Лукашенко официально ничего не сообщают, а неофициально говорят, что тот работает с документами.