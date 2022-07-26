В России подсчитали, что на восстановление оккупированных территорий Украины потребуется около $750 млрд
На восстановление "ЛНДР" России придется потратить все оставшиеся средства в Фонде национального благосостояния и их все равно не хватит
Об этом пишет эстонский русскоязычный телеграм-канал "Можем объяснить".
"Если Москве удастся удержаться на оккупированных территориях в Украине, их восстановление будет дороже, чем так называемое освобождение. Гигантские расходы на Чечню после двух разрушительных войн покажутся цветочками по сравнению с тем, сколько придется вложить в захваченные украинские регионы", - говорится в сообщения.
Российские оппозиционные журналисты отмечают, что в начале лета эксперты оценивали необходимую сумму в $600—750 млрд. Восстановление только Мариуполя обойдется более чем в $14 млрд. Дополнительно эти территории будут нуждаться в финансировании постоянных потребностей. Власти одной только "ДНР" заявили, что рассчитывают на помощь в 2 трлн руб в ближайшие два года.
В то же время, фактически под контролем Минфина по общему объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) остаются около 5 трлн рублей — даже если полностью потратить их на Украину, денег все равно не хватит.
Вскоре последствия станут заметны и для самих россиян: именно за счет ФНБ компенсировался дефицит Пенсионного фонда и должны были пополняться пенсионные накопления. Будут заморожены все крупные инфраструктурные проекты. А часть расходов на помощь украинцам ляжет и уже ложится на плечи российских регионов, которым навесили "шефство" над ними.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное