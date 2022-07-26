Об этом пишет эстонский русскоязычный телеграм-канал "Можем объяснить".

"Если Москве удастся удержаться на оккупированных территориях в Украине, их восстановление будет дороже, чем так называемое освобождение. Гигантские расходы на Чечню после двух разрушительных войн покажутся цветочками по сравнению с тем, сколько придется вложить в захваченные украинские регионы", - говорится в сообщения.

Российские оппозиционные журналисты отмечают, что в начале лета эксперты оценивали необходимую сумму в $600—750 млрд. Восстановление только Мариуполя обойдется более чем в $14 млрд. Дополнительно эти территории будут нуждаться в финансировании постоянных потребностей. Власти одной только "ДНР" заявили, что рассчитывают на помощь в 2 трлн руб в ближайшие два года.

В то же время, фактически под контролем Минфина по общему объему Фонда национального благосостояния (ФНБ) остаются около 5 трлн рублей — даже если полностью потратить их на Украину, денег все равно не хватит.

Вскоре последствия станут заметны и для самих россиян: именно за счет ФНБ компенсировался дефицит Пенсионного фонда и должны были пополняться пенсионные накопления. Будут заморожены все крупные инфраструктурные проекты. А часть расходов на помощь украинцам ляжет и уже ложится на плечи российских регионов, которым навесили "шефство" над ними.

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