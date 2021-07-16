В России под Томском исчез с радаров пассажирский самолет с 17 людьми на борту

Об этом пишут российские СМИ .



На борту пропавшего под Томском пассажирского самолета Ан-28 находится 17 человек, заявил российскому "Интерфаксу" источник.



"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.



Ранее сообщалось, что пассажирский Ан-28 исчез под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка. По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он осуществлял внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровский-Томск.



Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог сделать жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.

6 июля на Камчатском полуострове в России перестал выходить на связь самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс с 22 пассажирами.

Позже обломки самолета нашли в 4 км от аэропорта