В России под Томском исчез с радаров пассажирский самолет с 17 людьми на борту
В 12:00 по московскому времени под Томском пассажирский самолет "Сибирской легкой авиации" пропал с радаров, был зафиксирован аварийный маяк борта
Об этом пишут российские СМИ .
На борту пропавшего под Томском пассажирского самолета Ан-28 находится 17 человек, заявил российскому "Интерфаксу" источник.
"По уточненным данным, на борту судна находится 17 человек, из них три члена экипажа и четыре ребенка", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что самолет пропал с радаров в 12:00 по московскому времени, при этом отметка на радаре отсутствует.
Ранее сообщалось, что пассажирский Ан-28 исчез под Томском, зафиксирован сигнал аварийного маяка. По предварительным данным, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он осуществлял внутрирегиональный рейс по маршруту Кедровский-Томск.
Источник предположил, что пропавший Ан-28 мог сделать жесткую посадку в Бакчарском районе Томской области.
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