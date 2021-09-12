В России под Иркутском во время посадки разбился пассажирский самолет

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при посадке в Иркутской области. Представители местной власти сообщили, что 11 человек зажаты в салоне.

"Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне", - сообщили в администрации Казачинско-Ленского района области.

Самолет выполнял рейс Иркутск - Казачинское. На его борту было 16 человек, в том числе два члена экипажа.

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