В России под Иркутском во время посадки разбился пассажирский самолет
В России в Иркутской области при посадке разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 16 человек
Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.
Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при посадке в Иркутской области. Представители местной власти сообщили, что 11 человек зажаты в салоне.
"Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне", - сообщили в администрации Казачинско-Ленского района области.
Самолет выполнял рейс Иркутск - Казачинское. На его борту было 16 человек, в том числе два члена экипажа.
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