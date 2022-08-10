В России по отношению к Запорожской АЭС единственный путь - "жест доброй воли", - представитель ГУР Юсов

Об этом в эфире Эспрессо сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. Это ядерный объект, который сейчас находится в руках ядерных террористов. Речь идет о РФ и ЧВК "Вагнер", которая не является частной военной компанией. Это террористическая организация, выполняющая прямые указания государства-спонсора терроризма. Весь персонал станции и сама станция в руках этих людей. Весь мир видел, когда российская военная техника заезжают на территорию станции и блоков. Есть информация о минировании станции и причастности к этому ЧВК "Вагнер"", - сказал он.

Юсов заявил, что ситуация действительно угрожающая ядерной безопасности.

"МАГАТЭ заявило, что не имеет доступа и потеряло контроль над ней. В этих условиях в России для имитации непринадлежности к ядерным угрозам и терроризму путь один - это "жест доброй воли", как в свое время на острове Змеиный. Отойти, восстановить международный контроль экспертов и Украины. Для Украины путь также ясен - деоккупация всей территории страны", - подытожил представитель ГУР.