В России по отношению к Запорожской АЭС единственный путь - "жест доброй воли", - представитель ГУР Юсов
Если Россия хочет выглядеть непричастной к ядерному шантажу, ее войска должны покинуть Запорожскую атомную электростанцию
Об этом в эфире Эспрессо сказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. Это ядерный объект, который сейчас находится в руках ядерных террористов. Речь идет о РФ и ЧВК "Вагнер", которая не является частной военной компанией. Это террористическая организация, выполняющая прямые указания государства-спонсора терроризма. Весь персонал станции и сама станция в руках этих людей. Весь мир видел, когда российская военная техника заезжают на территорию станции и блоков. Есть информация о минировании станции и причастности к этому ЧВК "Вагнер"", - сказал он.
Юсов заявил, что ситуация действительно угрожающая ядерной безопасности.
"МАГАТЭ заявило, что не имеет доступа и потеряло контроль над ней. В этих условиях в России для имитации непринадлежности к ядерным угрозам и терроризму путь один - это "жест доброй воли", как в свое время на острове Змеиный. Отойти, восстановить международный контроль экспертов и Украины. Для Украины путь также ясен - деоккупация всей территории страны", - подытожил представитель ГУР.
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