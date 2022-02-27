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В России петиция об импичменте Путина набрала более 150 тыс. подписей

27 февраля, 2022 воскресенье
21:15
Мир

В РФ петиция об импичменте президента Владимира Путина набрала более 150 тыс. из 200 тыс. необходимых подписей

Автор петиции требует в российской Госдуме инициировать отказ Владимира Путина с поста президента России, согласно статье 93 Конституции РФ, как виновного в государственной измене и военных преступлениях.

По состоянию на 27 февраля петиция набрала 169,5 тысяч подписей.

"Несколько дней назад, 24 февраля 2022 года, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение напасть на соседнее мирное независимое государство – Украину. Эта агрессия ничем не мотивирована, Украина никогда не угрожала и не могла угрожать безопасности России. Обоснование, которое Владимир Владимирович предоставил общественности, не выдерживает критики", - говорится в тексте петиции.

Отмечается, что в результате полномасштабного нападения на Украину непоправимый ущерб наносится и уже нанесен положение России в мире.

"Решение Владимира Владимировича Путина делает Россию страной-изгоем. Россия может быть навсегда отрезана от мировой экономики, обрекая многомиллионное население на нищету и технологическую деградацию. Все это можно трактовать только как целенаправленную попытку навредить народу России", - отмечается в петиции.

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война с Россией
режим Путина
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