В России пассажир самолета перевозил ручную крысу в трусах
У пассажира авиакомпании "Победа" в аэропорту Минеральных Вод нашли в трусах крысу – он летел из Москвы и не хотел сдавать любимца в багаж
Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".
По информации издания, один из клиентов лоукостера на прошлой неделе летел рейсом из Москвы в Минеральные воды. С собой в полет он решил прихватить своего лучшего друга — ручной крысы, с которой не хотел расставаться.
В авиакомпании "Победа", действует запрет на перевозку крыс в самолетах. Но пассажир лоукостера проигнорировал их. В день вылета он беспрепятственно пронес в Шереметьево грызуна прямо в салон самолета, спрятав его у себя в кармане.
Однако уже после взлета крысы, вылезшей из тайника, заметила одна из стюардесс. Пассажир поспешил успокоить бортпроводницу, объяснив ей, что крыса ручная, после чего спрятала ее обратно в карман. Однако информация о пассажире с крысой в руках была передана командиру самолета, а впоследствии — на землю.
Уже после прилета в Минеральные Воды клиента лукостера с крысой ждали сотрудники полиции, снявшие его с самолета. Им он рассказал, что никакой крысы у него уже нет, он якобы убежал в самолете. Однако при личном осмотре полицейские все же обнаружили грызуна — у пассажира в нижнем белье.
- Напомним, украинская ИТ-армия сломала российскую систему бронирования билетов Leonardo, остановив тем самым работу крупнейших аэропортов России.
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