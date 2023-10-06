В России пассажир самолета перевозил ручную крысу в трусах

Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

По информации издания, один из клиентов лоукостера на прошлой неделе летел рейсом из Москвы в Минеральные воды. С собой в полет он решил прихватить своего лучшего друга — ручной крысы, с которой не хотел расставаться.

В авиакомпании "Победа", действует запрет на перевозку крыс в самолетах. Но пассажир лоукостера проигнорировал их. В день вылета он беспрепятственно пронес в Шереметьево грызуна прямо в салон самолета, спрятав его у себя в кармане.

Однако уже после взлета крысы, вылезшей из тайника, заметила одна из стюардесс. Пассажир поспешил успокоить бортпроводницу, объяснив ей, что крыса ручная, после чего спрятала ее обратно в карман. Однако информация о пассажире с крысой в руках была передана командиру самолета, а впоследствии — на землю.

Уже после прилета в Минеральные Воды клиента лукостера с крысой ждали сотрудники полиции, снявшие его с самолета. Им он рассказал, что никакой крысы у него уже нет, он якобы убежал в самолете. Однако при личном осмотре полицейские все же обнаружили грызуна — у пассажира в нижнем белье.