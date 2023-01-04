В России партизаны остановили военные эшелоны в районе Красноярска, - украинская разведка
Главное управление разведки Украины зафиксировало активизацию движения сопротивления в РФ, в том числе ночью партизаны остановили военные эшелоны в районе Красноярска
Об этом информирует ГУР Министерства обороны Украины .
"В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что всего за четыре дня 2023 года это уже по меньшей мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах РФ, что приводит к нарушениям военных эшелонов.
Также в прошлом году зафиксировано около 40 таких случаев, в том числе уничтожение железнодорожных трансформаторов и локомотивов.
"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинского режима частичной мобилизации", - подчеркнули в ГУР.
- Утром 29 декабря 2022 года в Белгородской области России были слышны взрывы , местные власти говорили, что это - ПВО. В этот же день в российском Энгельсе, наряду с аэродромом стратегической авиации РФ, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов .
- 30 декабря 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников обратился к военнообязанным россиянам с предупреждением о закрытии властями РФ границ для мужчин в начале января и проведении новой волны мобилизации.
- Также губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил , что утром 2 января объект энергоснабжения в Климовском районе был атакован. Он обвинил Украину в атаке беспилотником.
- Ночью 2 января у аэродрома "Балтимор" в Воронеже, где базируются бомбардировщики Су-34, россияне вроде бы сбили "украинский разведывательный беспилотник".
- 3 января Центр национального сопротивления при Силах спецопераций ВСУ сообщил, что Россия планирует волну мобилизации на оккупированных территориях Юга .
- Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития", считает , что российские власти включают механизмы общественной мобилизации, чтобы общество, семьи, окружение стимулировали мужчин идти в армию РФ.
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