Об этом сообщает The Insider.

Начальник Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковник Эдуард Черновольцев был отправлен в отставку. Он занимался Институтом криминалистики ФСБ (НИИ-2 ФСБ), в котором разрабатывают яды и сотрудников которого связывают с отравлением политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы.

Официальная причина отставки генерала – достижение пенсионного возраста. Однако The Insider со ссылкой на свои источники в спецслужбе утверждает, что Черновольцева могли уволить, поскольку им были недовольны в Кремле из-за утечки информации.

"Еще два года назад Эдуард Владимирович заверил руководство страны, что перекроет все каналы утечек. Но в нашей прохудившейся системе это практически невозможно", — сказал один из собеседников издания.

В то же время другой источник сообщил, что генерал "очень сожалел о начале войны в Украине и в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".

The Insider пишет, что кроме НИИ-2 ФСБ в подчинении у генерала находились 8 Центр ФСБ (защита информации), Центр специальной техники ФСБ и Управление специальной связи ФСБ.

Об отставке Черновольцев ранее сообщалось РБК со ссылкой на источники. В публикации говорилось, что он возглавлял службу, занимавшуюся "научными исследованиями и техническими испытаниями".

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