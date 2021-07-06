В России отреагировали на решение Украины бойкотировать ЧМ по пляжному футболу, который пройдет в Москве

Об этом сообщает Еurostavka .

Украинская ассоциация футбола и Ассоциация пляжного футбола запретили сборной Украины участвовать в чемпионате мира-2021, который пройдет с 21 по 29 августа в Москве.

"Судя по всему, они изначально не планировали ехать в Россию на этот турнир. Нам даже не поступало заявление для разрешения на въезд в страну со стороны Украины", - отреагировали в МИД РФ.

На прошлой неделе сборная Украины заняла второе место в европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, получили право сыграть на ЧМ.

В чемпионате мира примут участие 16 команд, жеребьевка финальной части состоится 8 июля в Цюрихе (Швейцария).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb