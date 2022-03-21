В России открыли дело против Гордона за якобы призывы к войне

Об этом сообщает ТАСС.

Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело в отношении Дмитрия Гордона по ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 282 и ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды по признакам национальности)”, - говорится в сообщении.

