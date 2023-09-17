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OPINION

В России откровенно заговорили о завоевании Европы

Алексей Голобуцкий
17 сентября, 2023 воскресенье
12:08
Мнение

Союзникам следует обсудить мобилизационные мероприятия на "ремень безопасности" вдоль ближайших к России границ

Командующий русской группировкой войск "Центр" А.Мордвичев о продолжительности войны: "Если мы говорим о Восточной Европе, которую нам придется… Конечно, будет дольше. [Украина только промежуточный этап?] Да, совершенно верно. Это только начало".

* * *

Командующий группировкой войск — это не военкор какой-нибудь и не участник шоу Скабеевой. И если представитель военного командования страны-агрессора заявляет в официальном СМИ, что сроки военной кампании определяются, учитывая задачи завоевания стран Восточной Европы за границами Украины, то это следует воспринимать как реальную прикладную задачу в рамках новой военной доктрины РФ.

Будет эта задача решаться или нет — но она, очевидно, поставлена. И официальные лица Польши (в частности, министр обороны и посол во Франции) уже публично отреагировали на озвучивание угроз. Страны Балтии изначально только наращивают мобилизованность и теперь активно сокращают численность российских агентов, депортируя их обратно.

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Румынии тоже стоит учесть последнее абсурдное заявление их открытого транслятора интересов Кремля Шошоаке: что государство должно игнорировать все вооруженные инциденты по вине России. Это, очевидно, следует читать как гарантию, что российских ракет и дронов над Румынией станет больше, возможны разрушения и жертвы. Соответственно, и Румыния должна мобилизоваться для защиты собственных границ.

Дмитрий Медведев, конечно, алкоголик и идиот, но также заместитель председателя Совбеза РФ и первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии. И его заявление о необходимости "приостановки дипломатических отношений России с ЕС" с угрозой "посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями" следует как минимум принимать во внимание при оценке общих настроений в Кремле.

Это все к теме не только поддержки осенней части контрнаступления ВСУ, но и необходимости увеличивать, а не замедлять максимально серьезную помощь Украине со стороны союзников. Ибо кто гарантирует, что Путину никто не подбросил гениальной идеи для предвыборной кампании до 17 марта 2024 года: если уж нагнетать патриотизм и затягивание поясов из-за "новой отечественной войны", то эпичнее для этого действительно влезть в противостояние с целой "гнилой Европой", а не с "лишенной собственных ресурсов" Украиной.

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Это более выгодно с пропагандистской точки зрения, ибо здесь как раз никто не ожидает никаких побед: наоборот, будет тотальное самоотречение "народа-страдальца" и абсолютная поддержка царя.

Практической потребности в таком нагнетании никакой — Путина и так поддерживает достаточное количество россиян, даже без особого напряжения админресурса. Но идея однозначно соблазнительна для мировоззрения Путина.

Вывод: союзникам следует обдумать не только мобилизационные меры на "ремень безопасности" вдоль ближайших к России границ, но и возможность наконец-то массированного удара в экономической и военной сфере. Ибо безопаснее просто не давать возможность Путину для нежелательных шагов, а не разгребать последствия. Хотя милитарная сфера ЕС и США, конечно, хорошо обновилась за счет загрузки устаревших ресурсов в Украину. И их экономики (и наука, и образование, и демография вслед) хорошо активизируются путем новых расширенных военных заказов на опустошенные склады. Но точку следует ставить вовремя.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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