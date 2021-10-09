В России от поддельного алкоголя одновременно умерли 26 человек

В общем отравились 54 человека, покупавших спиртное в городе Орск, передает Еспресо.TV.



"Смертность произошла среди тех, кто был доставлен уже в тяжелом состоянии, в состоянии комы", - сообщили чиновники.



Об отравлении контрафактным алкоголем стало известно 7 октября. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях его концентрация, выявленная ​​ в организме, в 3-5 раз превышает смертельную дозу.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), части 6 статьи 171.1 УК РФ (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), части 1 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере).



По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек.



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