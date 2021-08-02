В России осудили украинца по обвинению в контрабанде деталей к зенитно-ракетному комплексу
Городской суд Йошкар-Олы признал гражданина Украины виновным в "попытке контрабанды" деталей российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) и приговорил его к 3 годам и 4 месяцам колонии общего режима
Об этом сообщает ФСБ России.
По данным ФСБ, украинец работал на спецслужбы Украины и "попытался организовать контрабанду" головок самонаведения российских ЗРК. При этом силовики утверждают, что "мужчину задержали с поличным".
Также в ФСБ заявили, что у украинца были изъяты документы, подтверждающие его связь со Службой безопасности Украины.
В итоге суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 226.1 (незаконное перемещение через границу вооружения, военной техники, оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения и военной техники) УК РФ.
Суд приговорил украинца к 3 годами 4 месяцам лишения свободы с содержанием в колонии общего режима.
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