В России осудили двух "украинских шпионов"
Ростовский областной суд признал россиянина Дениса Лобова и гражданина Армении Арарата Хачатряна виновными в государственной измене и шпионаже
Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.
"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Д.Н. Лобную и гражданину Республики Армения А.Р. Хачатряну по ст. 275 "государственная измена» и ст.276 "шпионаж". Действуя в интересах украинского ОПК, они занимались сбором сведений", - говорится в сообщении.
По версии российской спецслужбы, Лобов хранил оборудования в подвале своего дома, а Хачатрян перемещал образцы в Украине через людей, живущих на российско-украинской границе.
"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.
Дениса Лобова приговорили к 9,5 годам, Арарата Хачатряна - к 10 годам и 5 месяцам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
После начала российской агрессии в Украине спецслужбы РФ регулярно отчитываются перед властью об огромном количестве "шпионов" и "агентов", которые ежегодно разоблачают. Так, в феврале этого года президент РФ заявил, что 2020 года "удалось прекратить деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов спецслужб других стран".
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