В России осудили двух "украинских шпионов"

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.



"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Д.Н. Лобную и гражданину Республики Армения А.Р. Хачатряну по ст. 275 "государственная измена» и ст.276 "шпионаж". Действуя в интересах украинского ОПК, они занимались сбором сведений", - говорится в сообщении.



По версии российской спецслужбы, Лобов хранил оборудования в подвале своего дома, а Хачатрян перемещал образцы в Украине через людей, живущих на российско-украинской границе.



"Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - заявили в ФСБ.



Дениса Лобова приговорили к 9,5 годам, Арарата Хачатряна - к 10 годам и 5 месяцам. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.



После начала российской агрессии в Украине спецслужбы РФ регулярно отчитываются перед властью об огромном количестве "шпионов" и "агентов", которые ежегодно разоблачают. Так, в феврале этого года президент РФ заявил, что 2020 года "удалось прекратить деятельность 72 кадровых сотрудников и 423 агентов спецслужб других стран".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb