В России остановился единственный танковый завод – создание новых и ремонт подержанных машин невозможен без импортных деталей, - Defense Express
В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства в России приостановлена работа предприятия корпорации "Уралвагонзавод" - единственного, осуществляющего серийную сборку танков, как на нужды российской армии, так и на экспорт.
Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает на своем сайте информационно консалтинговая компания Defense Express.
По данным аналитиков компании, проблемы с комплектующими вызвали сбои в текущем ремонте бронетехники армии РФ.
Несмотря на попытки провести "импортозамещение", реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих – катастрофическая.
В частности, вся система управления огнем в модернизированных российских танках опирается на поставляемые в обход санкций французские тепловизоры с 2014 года через Беларусь.
"Западные санкции будут иметь аналогичный каскадный эффект в отношении всего военно-промышленного комплекса РФ. То есть речь идет не только о невозможности производства вооружения, что появилось с 2000-х годов, а даже об невозможности текущего ремонта изготовленной ранее техники и вооружения", - подчеркивают аналитики
В Украине все наоборот – предприятия отечественного концерна "Укроборонпром" наращивают темпы ремонта и поставки ВСУ разнообразного вооружения.
- Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 30 единиц техники и более 300 кафиров.
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