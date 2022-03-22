В России остановился единственный танковый завод – создание новых и ремонт подержанных машин невозможен без импортных деталей, - Defense Express

Об этом со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщает на своем сайте информационно консалтинговая компания Defense Express.

По данным аналитиков компании, проблемы с комплектующими вызвали сбои в текущем ремонте бронетехники армии РФ.

Несмотря на попытки провести "импортозамещение", реальная зависимость российского военно-промышленного комплекса от западных комплектующих – катастрофическая.

В частности, вся система управления огнем в модернизированных российских танках опирается на поставляемые в обход санкций французские тепловизоры с 2014 года через Беларусь.

"Западные санкции будут иметь аналогичный каскадный эффект в отношении всего военно-промышленного комплекса РФ. То есть речь идет не только о невозможности производства вооружения, что появилось с 2000-х годов, а даже об невозможности текущего ремонта изготовленной ранее техники и вооружения", - подчеркивают аналитики

В Украине все наоборот – предприятия отечественного концерна "Укроборонпром" наращивают темпы ремонта и поставки ВСУ разнообразного вооружения.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 30 единиц техники и более 300 кафиров.

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