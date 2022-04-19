В России остановили производство автомобилей Opel, Peugeot и Citroen

Об этом сообщает официальный сайт Stellantis .

В компании отметили, что прекратили производство автомобилей на исполнение антироссийских санкций.

"Учитывая рост перекрестных санкций и трудности с логистикой, компания Stellantis приостановила производство на заводе в Калуге, чтобы полностью соблюсти все санкции и защитить своих сотрудников. Stellantis осуждает насилие и поддерживает все действия, способные восстановить мир", - говорится в заявлении.

Stellantis владеет 70% завода "ПСМА Рус" в Калуге, еще 30% принадлежат Mitsubishi. Завод выпускает легковые автомобили Peugeot 408 и Citroen C4, легкие коммерческие автомобили Peugeot, Opel и Citroen, а также минифургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo.

Mitsubishi собирала на предприятии внедорожники Outlander и Pajero Sport.

8 апреля японская корпорация Mitsubishi Motors приостановила производство автомобилей на заводе "ПСМА Рус".

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