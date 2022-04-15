В России останавливают производство новых танков из-за нехватки финансирования и иностранных деталей, - разведка

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.



Там сообщают, что на российском "Уралвагонзаводе" пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций.



"Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) это российский производитель бронетехники, в первую очередь – основного танка РФ "Т-72".



"С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие - эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники", - говорится в сообщении .



В разведке отмечают, что РФ не в состоянии самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих.



"Следовательно, завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата). Созданный "оперативный штаб" основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники", - подытожили в ГУР МО.

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