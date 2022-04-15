В России останавливают производство новых танков из-за нехватки финансирования и иностранных деталей, - разведка
В РФ останавливается производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия комплектующих из других стран
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.
Там сообщают, что на российском "Уралвагонзаводе" пытаются преодолеть кризис, возникший в результате введенных санкций.
"Уралвагонзавод" (Нижний Тагил) это российский производитель бронетехники, в первую очередь – основного танка РФ "Т-72".
"С начала войны в Украине предприятие столкнулось с многочисленными финансовыми проблемами. Увеличение процентных ставок по кредитам, отсутствие средств для обслуживания валютных кредитов, повышение цен на материалы и комплектующие - эти и другие проблемы значительно усложнили производство большинства видов военной техники", - говорится в сообщении .
В разведке отмечают, что РФ не в состоянии самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологичного оружия без продления поставок импортных комплектующих.
"Следовательно, завод вынужден искать решение финансовых проблем, в том числе требуя стопроцентной подписки по государственным контрактам. Останавливается производство новой техники, в том числе танков "Т-90" и "Т-14" (Армата). Созданный "оперативный штаб" основным направлением работы определил ремонт поврежденной в войне с Украиной военной техники", - подытожили в ГУР МО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное