Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире марафона "Единые новости", передает Еспресо.

На вопрос, сколько иранских дронов остается в РФ, он сказал: "По нашей информации около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные. Соответственно, они пытаются закупить несколько тысяч таких дронов. Случится это или нет - мы с вами увидим. Мы должны быть готовы к этому".

По словам министра, украинские военные не сидят на месте, а разрабатывают системы подавления подобных беспилотников.

"Ведь наши военные их сбивают, уже научились это делать. И мы разбираем все детали, до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги у них и соответственно сейчас готовим разные системы противодействия", - добавил он.

30 августа стало известно, что Иран тайно поставляет России ударные беспилотники, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ. 7 октября, невзирая на наличие многочисленных доказательств, Иран вновь опроверг передачу беспилотников России.

Однако оккупанты активно применяют их для атаки по городам Украины. К примеру, 11 октября ими атаковали Ладыжинскую ТЭС, а также другие города.

11 октября Владимир Зеленский заявил, что Россия заказала у Ирана более 2 тыс. дронов Shahed-136. Украинская разведка сообщала, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников-камикадзе "Шахид".

12 октября украинская ПВО сбила девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136 над Николаевщиной.

12 октября россияне привезли на временно оккупированные территории Украины иранских инструкторов, чтобы научиться использовать дроны-камикадзе Shahed-136.

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