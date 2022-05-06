В России остались те, кто поддерживает "великие имперские идеи". Люди с европейским мировоззрением покинули страну, – экс-спикер представительства ЕС в Украине.

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"На протяжении истории РФ преобладали периоды, когда Россия становилась угрозой для остального мира, чем тех отрезов времени, когда страна пыталась двигаться в направлении демократии. Тот, кто признавал эти европейские ценности, покидал территорию РФ. В России оставались только люди, которые признавали эти "великие российские имперские идеи", - сказал Стулик.

Он также добавил, что демократизация РФ невозможна в ближайшие 20-30 лет точно. Украинцам и всему миру необходимо относиться к РФ как к постоянной угрозе.



"Опыт нападения РФ на Украину показал, что эта страна наделена чем-то "бешеным", что заложено с начала существования этого государства", - добавил Стулик.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война против Украины – это лишь начало захватнических планов России. "Финальной целью руководства РФ является не просто захват территории Украины, а разорвание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Свободный мир имеет право на самозащиту и именно поэтому будет помогать Украине еще больше", - сказал президент.