В России остались те, кто поддерживает "великие имперские идеи". Люди с европейским мировоззрением покинули страну, – экс-спикер представительства ЕС в Украине.
Давид Стулик отметил, что демократизация России сейчас – невозможна в ближайшие 20-30 лет. Мир и Украина, прежде всего, должны понимать постоянную угрозу для себя со стороны РФ
Об этом говорится в эфире Эспрессо.
"На протяжении истории РФ преобладали периоды, когда Россия становилась угрозой для остального мира, чем тех отрезов времени, когда страна пыталась двигаться в направлении демократии. Тот, кто признавал эти европейские ценности, покидал территорию РФ. В России оставались только люди, которые признавали эти "великие российские имперские идеи", - сказал Стулик.
Он также добавил, что демократизация РФ невозможна в ближайшие 20-30 лет точно. Украинцам и всему миру необходимо относиться к РФ как к постоянной угрозе.
"Опыт нападения РФ на Украину показал, что эта страна наделена чем-то "бешеным", что заложено с начала существования этого государства", - добавил Стулик.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что война против Украины – это лишь начало захватнических планов России. "Финальной целью руководства РФ является не просто захват территории Украины, а разорвание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Свободный мир имеет право на самозащиту и именно поэтому будет помогать Украине еще больше", - сказал президент.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное