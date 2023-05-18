Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В России оштрафовали студентку, которая не донесла на подругу за "призыв к терроризму"

В России оштрафовали студентку, которая не донесла на подругу за "призыв к терроризму"

18 мая, 2023 четверг
22:27
Мир

Суд во Владивостоке оштрафовал на 45 тысяч рублей студентку Анну Вахармееву из-за того, что она не сообщила полиции о том, что ее подруга написала в мессенджере комментарий "с призывами к терроризму"

Об этом говорится на сайте судов Приморского края, передает "Медиазона".

Согласно материалам суда, в сентябре-октябре 2022 года студентка "вероятно зная о факте размещения своей знакомой в группе интернет-мессенджера комментария", который "содержил признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным действиям, совершаемым с целью влияния на принятие решений органами государственной власти", не уведомила о нем полицию.

Суд пришел к выводу, что Вахромеева была осведомлена, что "террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, а призывы к ее совершению являются преступлением", но в результате, "действуя умышленно", не обратилась в правоохранительные органы.

В суде добавили, что на допросе в СК как свидетель Вахромеева, "имела реальную возможность сообщить о преступлении и о лице, совершившем преступление". Судя по сообщению пресс-службы, знакомая студентки проходит по делу о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).

На заседании Вахромеева признала вину и покаялась в совершенном. Позже защита обжаловала приговор и попросила отменить его, однако сегодня, 18 мая, судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила решение в силе.

  • Напомним, суд Москвы заочно арестовал украинскую телеведущую Ефросинину из-за "военных фейков".
Россия
терроризм
пропаганда
Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
16 мая, 2023 вторник
Князева задержали за то, что не дал депутату Госдумы России Бабакову украсть ГОК
17 мая, 2023 среда
Маховик российской пропаганды сдувается, поскольку россияне понимают, что будут отвечать за нее на уровне с Путиным, - Давидюк
18 мая, 2023 четверг
Ночной удар РФ по Украине: работала ПВО, есть попадания и падение обломков. В Одесской области есть погибший и раненые
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
18 мая
22:47
Молдова и США подписали соглашение об "открытом небе"
22:16
Украинский язык официально внесен в систему переводов Еврокомиссии eTranslation: подробности
21:56
Зеленский создал совет по вопросам деоккупации Крыма и утвердил его персональный состав
21:41
Систему ПВО Patriot в Украине действительно повредили, но уже починили, – Пентагон
21:28
Оборона, наступление, защита гражданских: Зеленский провел заседание военного кабинета
21:16
Станция "Зверинецкая" вместо "Дружбы народов", переулок Оруэлла вместо Орловского: в Киеве дерусифицировали 26 объектов
21:09
Кличко поддержал лишение УПЦ МП прав на использование земли в столице
21:08
РФ рассматривает "реалистический сценарий" отступления на территорию Крыма, - Юсов
21:00
Обзор
Китай не получил прорыва в Украине, а Пригожин жалуется на российскую армию. Мировые СМИ об Украине 18 мая
20:57
"Это фантастическая работа": Бен Воллес признался, что хотел бы возглавить НАТО
20:49
Пентагон
Из-за бухгалтерской ошибки в Пентагоне Украине могут передать дополнительное вооружение на $3 млрд , — Reuters
20:38
В Украине возобновили онлайн-регистрацию недвижимости: в каких регионах доступна
20:13
Немецкая компания Leica продолжает продавать РФ бинокли и прицелы во время полномасштабной войны, - The Insider
20:13
В РФ назвали 5 условий для продления "зернового соглашения" после 17 июля
20:08
OPINION
Финал Лиги чемпионов можно не смотреть. "Интеру" будет больно
19:57
Суд избрал меру пресечения для адвоката Горецкого в деле экс-председателя Верховного Суда Князева
19:47
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
19:37
Враг стянул в Бахмут большую часть резервов, однако ВСУ продвинулись вперед, - Маляр
19:11
Норвегия передает Украине 8 РСЗО большой дальности и 3 радара для выявления артиллерии
19:00
Обзор
Победные новости 449-го дня войны: продвижение ВСУ на флангах Бахмута и еще больше ПВО для Украины
18:57
В Каховском районе оккупанты подселяют своих военных в дома к мирным жителям, — Генштаб
18:56
Репортеры без границ представили 8 пунктов укрепления журналистики в Украине и упомянули об Еспресо
18:35
В Новой Каховке взорвали дом с оккупантами: много погибших и раненых, - СМИ
18:12
Джо Байден
Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести в Конгресс проект закона об импичменте Байдена
18:00
OPINION
Почему для российских военных преступников требуется спецтрибунал
17:52
Обновлено
Российская армия ударила в дом на Харьковщине: погиб человек, есть раненые
17:46
Правоохранители пока не нашли около $750 тыс. из взятки Князеву, - прокурор
17:38
"Мирная миссия" Папы Римского: в Ватикане утверждают, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников
17:37
OPINION
Как судьи "развели" Жеваго
17:20
Новая петиция к президенту о защите культурного пространства стремительно набирает поддержку
17:19
Обновлено
Зеленский присоединится к саммиту G7 в онлайн-формате, - правительство Японии
17:15
Вышел трейлер фильма "Убийцы лунного цветка" с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях
17:06
"Зерновое соглашение" не предусматривает новых требований РФ: они будут рассматриваться отдельно, - посол Украины в Турции
16:57
НАТО
НАТО готовит план на случай открытого противостояния с Россией, – Reuters
16:43
Против мирных жителей Мариуполя пьяные кадыровцы применяют холодное оружие, - Центр нацсопротивления
16:36
В Киеве пока не планируют открывать пляжный сезон из-за отсутствия укрытий
16:29
ЕБРР
Ради Украины ЕБРР третий раз в истории увеличивает капитальную базу
16:21
Эксклюзив
Ночью над Одессой ПВО уничтожила 6 "калибров" и 2 "искандера", - Братчук
16:12
"На этот раз мы уничтожим зло": Зеленский назвал депортацию крымских татар геноцидом и предрек поражение РФ
16:08
OPINION
Об адептах идеи расстрела коррумпированных судей
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV