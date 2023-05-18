В России оштрафовали студентку, которая не донесла на подругу за "призыв к терроризму"
Суд во Владивостоке оштрафовал на 45 тысяч рублей студентку Анну Вахармееву из-за того, что она не сообщила полиции о том, что ее подруга написала в мессенджере комментарий "с призывами к терроризму"
Об этом говорится на сайте судов Приморского края, передает "Медиазона".
Согласно материалам суда, в сентябре-октябре 2022 года студентка "вероятно зная о факте размещения своей знакомой в группе интернет-мессенджера комментария", который "содержил признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным действиям, совершаемым с целью влияния на принятие решений органами государственной власти", не уведомила о нем полицию.
Суд пришел к выводу, что Вахромеева была осведомлена, что "террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, а призывы к ее совершению являются преступлением", но в результате, "действуя умышленно", не обратилась в правоохранительные органы.
В суде добавили, что на допросе в СК как свидетель Вахромеева, "имела реальную возможность сообщить о преступлении и о лице, совершившем преступление". Судя по сообщению пресс-службы, знакомая студентки проходит по делу о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).
На заседании Вахромеева признала вину и покаялась в совершенном. Позже защита обжаловала приговор и попросила отменить его, однако сегодня, 18 мая, судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила решение в силе.
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