Об этом говорится на сайте судов Приморского края, передает "Медиазона".

Согласно материалам суда, в сентябре-октябре 2022 года студентка "вероятно зная о факте размещения своей знакомой в группе интернет-мессенджера комментария", который "содержил признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным действиям, совершаемым с целью влияния на принятие решений органами государственной власти", не уведомила о нем полицию.

Суд пришел к выводу, что Вахромеева была осведомлена, что "террористическая деятельность в Российской Федерации запрещена, а призывы к ее совершению являются преступлением", но в результате, "действуя умышленно", не обратилась в правоохранительные органы.

В суде добавили, что на допросе в СК как свидетель Вахромеева, "имела реальную возможность сообщить о преступлении и о лице, совершившем преступление". Судя по сообщению пресс-службы, знакомая студентки проходит по делу о публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК).

На заседании Вахромеева признала вину и покаялась в совершенном. Позже защита обжаловала приговор и попросила отменить его, однако сегодня, 18 мая, судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда оставила решение в силе.