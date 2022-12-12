В России оштрафовали мужчину за перевод сна о Зеленском

Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Отмечается, что 26-летний Иван Лосев рассказал о своем сне о президенте Украины Владимире Зеленском в инстаграмме. Оказалось, что на его странице следили российские спецслужбы.

"Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сториз в инсте видел, Слава Украине!" Я ему отвечаю: "Героям Слава!" и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно", - рассказал детали своего сна Лосев.

ФСБ обвинила его в "дискредитации" русской армии. Как другие доказательства, к делу добавили предварительные высказывания Лосева - о несостоятельности российской армии победить Украину и призывы "сжечь всех рашистов".

"Лучше отправить бутылки в Украину для ВСУ, чтобы они устроили коктейли Молотова и сожгли всех рашистов", - такой комментарий выразил Лосев в своем инстаграмме ранее.

Издание отмечает, что административное дело о "дискредитации" поступило в Центральный районный суд Читы 8 декабря, а на следующий день судья Даниил Шестаков признал Лосева виновным. Сам обвиняемый на суде не присутствовал. Он говорит, что ему не сообщили должным образом о времени заседания, а сайт суда некоторое время был недоступен.

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