В России определились с новым названием McDonald's
В России на смену McDonald's откроют сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно и точка"
Об этом сообщает в воскресенье росСМИ со ссылкой на гендиректор российской компании Олег Пароев.
Сегодня, 12 июня, в РФ откроют 15 первых ресторанов "Смачно и точка", взамен американской сети McDonald's.
Сообщается, что завтра еще 50 заведений откроют, а к концу июня – около 200.
Гендиректор переименованной сети рассказал, что сначала в ресторанах будет доступно не все меню, поскольку есть сложности с логистикой и упаковкой. В новом меню не будет, например, бургера Биг Мак и десерта Макфлурри, но появится замена.
- 10 июня в РФ сообщили, что уже имеют лого для бывших ресторанов McDonald's.
- 16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила , что окончательно покидает российский рынок.
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