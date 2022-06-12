В России определились с новым названием McDonald's

Об этом сообщает в воскресенье росСМИ со ссылкой на гендиректор российской компании Олег Пароев.

Сегодня, 12 июня, в РФ откроют 15 первых ресторанов "Смачно и точка", взамен американской сети McDonald's.

Сообщается, что завтра еще 50 заведений откроют, а к концу июня – около 200.

Гендиректор переименованной сети рассказал, что сначала в ресторанах будет доступно не все меню, поскольку есть сложности с логистикой и упаковкой. В новом меню не будет, например, бургера Биг Мак и десерта Макфлурри, но появится замена.

10 июня в РФ сообщили, что уже имеют лого для бывших ресторанов McDonald's.

16 мая американская сеть быстрого питания McDonald's заявила , что окончательно покидает российский рынок.

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